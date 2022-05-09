В Свердловской области пропали два нуждающихся в медицинской помощи человека



Фото: поисковый отряд «Прорыв»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Старопышминск Березовского городского округа пропали два человека: 47-летний Виктор Владимирович Артемьев и 42-летняя Татьяна Александровна Анкудинова. Их местонахождение неизвестно с 15 мая. В поисковом отряде «Прорыв» сообщают, что они нуждаются в медицинской помощи.Приметы Виктора Артемьева: рост 170-175 см, худощавое телосложение, светлые глаза, светлые волосы. В день пропажи был одет в черную куртку, черные штаны и черные ботинки с белыми вставками.Приметы Татьяны Анкудиновой: рост 159 см, худощавое телосложение, голубые глаза, рыжие крашеные волосы. На момент пропажи была одета в серую куртку ниже пояса, серые спортивные штаны и белые кроссовки.Розыском пропавших занимается ОВД Березовского городского округа. Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавших, просят сообщить информацию по телефону+7 (343) 694-75-00.