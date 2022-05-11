Водитель грузовика сбил в Екатеринбурге 14-летнего велосипедиста



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель грузовика сбил 14-летнего велосипедиста. ДТП произошло 16 мая на перекрестке Амундсена – Краснолесья.По предварительным данным, водитель грузовика Shacman на регулируемом перекрестке Амундсена – Краснолесья допустил наезд на велосипедиста, который не спешился и начал пересекать дорогу на зеленый сигнал светофора.В результате аварии 14-летнего мальчика доставили в больницу с травмами головы и кисти.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем грузовика Shacman находился 47-летний мужчина со стажем вождения 15 лет. Он пояснил, что при движении по перекрестку не заметил, как зеленый сигнал светофора сменился на красный.