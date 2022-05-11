Водитель грузовика сбил в Екатеринбурге 14-летнего велосипедиста
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель грузовика сбил 14-летнего велосипедиста. ДТП произошло 16 мая на перекрестке Амундсена – Краснолесья.
По предварительным данным, водитель грузовика Shacman на регулируемом перекрестке Амундсена – Краснолесья допустил наезд на велосипедиста, который не спешился и начал пересекать дорогу на зеленый сигнал светофора.
В результате аварии 14-летнего мальчика доставили в больницу с травмами головы и кисти.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем грузовика Shacman находился 47-летний мужчина со стажем вождения 15 лет. Он пояснил, что при движении по перекрестку не заметил, как зеленый сигнал светофора сменился на красный.
По предварительным данным, водитель грузовика Shacman на регулируемом перекрестке Амундсена – Краснолесья допустил наезд на велосипедиста, который не спешился и начал пересекать дорогу на зеленый сигнал светофора.
В результате аварии 14-летнего мальчика доставили в больницу с травмами головы и кисти.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем грузовика Shacman находился 47-летний мужчина со стажем вождения 15 лет. Он пояснил, что при движении по перекрестку не заметил, как зеленый сигнал светофора сменился на красный.
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