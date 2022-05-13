Свердловские врачи рассказали о спасении в начале мая пожилого физкультурника

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

О спасении пожилого жителя Артёмовского поведали сегодня врачи Свердловских больниц. В самом начале мая 68-летний мужчина почувствовал себя плохо во время занятий физкультурой на свежем воздухе. Выжить ему удалось только благодаря своевременному вызову бригады «Скорой помощи» и оперативной, слаженной работе сотрудников сразу нескольких медицинских учреждений.В «Скорую» позвонил работник спортивного комплекса, на тренировочной площадке которого занимался пенсионер. Прибывшие на место всего через 5 минут врачи быстро диагностировали инфаркт миокарда и немедленно повезли мужчину в больницу, по дороге введя ему в вену растворяющий тромбы препарат.В больнице стало понятно, что случай тяжёлый и госпитализированному человеку необходимо срочное хирургическое вмешательство. Тут же вертолётом Территориального центра медицины катастроф Свердловской области в Артёмовский из Ирбита доставили реанимационно-анестезиологическую бригаду, под наблюдением которой больного транспортировали тем же вертолётом вМежмуниципальный медицинский центр, основанный на базе Ирбитской городской больницы.Операцию пожилому жителю Артёмовского сделали тот час, по прибытии в Ирбит. Врачи установили ему стент в правую коронарную артерию. Через сутки из реанимации его перевели в палату интенсивной терапии, а уже 3-го мая Евгений Мезенцев (о котором и идёт речь), был выписан из больницы.Чудесную историю спасения свердловскими медиками пенсионера из Артёмовского поведал сегодня официальный сайт областного правительства.