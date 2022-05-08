Воскресным утром в Краснотурьинске пожарные отбили от огня автомобиль

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Утром 15-го мая в Краснотурьинске едва не сгорел автомобиль марки «KIA», стоявший в одном из боксов кооперативного гаража. Своевременный вызов пожарных спас «имущество на колёсах» от уничтожения.Пожар произошёл на улице Паровой Краснотурьинска. Причиной возгорания стала неисправная электропроводка. Из случайной искры возгорелось пламя и охватило два квадратных метра гаражного пространства. Огонь не успел переброситься на автомобиль — дым, выходящий из гаража, заметил владелец соседнего гаража и сообщил в пожарную часть.Прибывшие специалисты пожаротушения за 3 минуты справились с огнём. Ущерб оказался минимальным — сильно обгорели стены помещения, да лопнула шина на запасном колесе, хранившимся в углу гаража.