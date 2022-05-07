Отец девятимесячного ребенка погиб в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Сегодня утром на 292-м километре трассы Пермь – Екатеринбург автомобиль Peugeot вылетел с дороги и несколько раз перевернулся. В ДТП погиб 24-летний водитель. Его жена и девятимесячный сын госпитализированы.
По словам очевидца, водитель Peugeot двигался в сторону Екатеринбурга, выехал на встречную полосу для обгона, но, увидев приближающийся автомобиль, вернулся на свою полосу движения и не справился с управлением. Во время переворота машины водителя и пассажиров выбросило из салона.
В УГИБДД по Свердловской области сообщили, что в иномарке находилась молодая семья из Башкортостана. Ребенок находился в детском сиденье и был пристегнут. Девятимесячного малыша с матерью доставили в Ревдинскую больницу с многочисленными травмами.
Водительский стаж погибшего составлял шесть лет, ранее к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства автокатастрофы.
По словам очевидца, водитель Peugeot двигался в сторону Екатеринбурга, выехал на встречную полосу для обгона, но, увидев приближающийся автомобиль, вернулся на свою полосу движения и не справился с управлением. Во время переворота машины водителя и пассажиров выбросило из салона.
В УГИБДД по Свердловской области сообщили, что в иномарке находилась молодая семья из Башкортостана. Ребенок находился в детском сиденье и был пристегнут. Девятимесячного малыша с матерью доставили в Ревдинскую больницу с многочисленными травмами.
Водительский стаж погибшего составлял шесть лет, ранее к административной ответственности за нарушение ПДД он не привлекался. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства автокатастрофы.
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