Парень и девушка на электросамокате попали под колеса «семерки» в Екатеринбурге

– Молодой человек и девушка взяли электросамокат в прокат и двигались на нем вдвоем. На пешеходном переходе они не спешились, что стало одной из причин ДТП, – добавили в ГИБДД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель «семерки» сбил парня и девушку, которые ехали на электросамокате. ДТП произошло вечером 15 мая на перекрестке Бакинских Комиссаров – Космонавтов.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, водитель «Лада-210740» на перекрестке Бакинских Комиссаров – Космонавтов при повороте налево допустил наезд на двух человек, пересекавших проезжую часть на самокате.В результате ДТП пострадала 19-летняя девушка. Ее доставили в больницу с травмами головы.В Госавтоинспекции напомнили, что одно из главных правил кикшеринга – на электросамокате может находиться только один человек. За нарушение данного правила сервис проката самокатов может заблокировать аккаунт пользователя и внести его в «черный список».Кроме того, в ГИБДД отмечают, что пользователи электросамокатов с мощностью двигателя менее 250 Вт являются пешеходами и должны руководствоваться разделом 4 ПДД РФ «Обязанности пешеходов»: передвигаться по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. При переходе проезжей части рекомендуется спешиться и вести электросамокат рядом.