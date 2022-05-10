При пожаре в поселке Кедровка пострадал человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в поселке Кедровка загорелся дом на улице 8 Марта. Сообщение о возгорании поступило в 06:35.В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что на площади 72 квадратных метров сгорел двухквартирный жилой дом. В результате пожара пострадал человек.На место прибыли восемь огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 07:03. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 08:40.