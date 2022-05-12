Рабочие обнаружили на дороге в Свердловской области танковый снаряд
Происшествия
Фото: управление Росгвардии по Свердловской области
На автодороге Пьянково – Верхняя Пышма рабочие во время дорожных работ обнаружили танковый снаряд. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.
Информация об опасной находке поступила 15 мая. На место прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН «Малахит» Росгвардии. Специалистами был идентифицирован долго пролежавший в земле боевой 125-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд со взрывателем. Он представлял опасность для жизни и здоровья граждан.
Росгвардейцы с соблюдением необходимых мер безопасности уничтожили снаряд на месте его обнаружения.
Информация об опасной находке поступила 15 мая. На место прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН «Малахит» Росгвардии. Специалистами был идентифицирован долго пролежавший в земле боевой 125-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд со взрывателем. Он представлял опасность для жизни и здоровья граждан.
Росгвардейцы с соблюдением необходимых мер безопасности уничтожили снаряд на месте его обнаружения.
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