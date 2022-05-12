Рабочие обнаружили на дороге в Свердловской области танковый снаряд

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На автодороге Пьянково – Верхняя Пышма рабочие во время дорожных работ обнаружили танковый снаряд. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.Информация об опасной находке поступила 15 мая. На место прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН «Малахит» Росгвардии. Специалистами был идентифицирован долго пролежавший в земле боевой 125-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд со взрывателем. Он представлял опасность для жизни и здоровья граждан.Росгвардейцы с соблюдением необходимых мер безопасности уничтожили снаряд на месте его обнаружения.