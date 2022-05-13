В Екатеринбурге больше двух недель ищут пропавшего мужчину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 38-летний Григорий Николаевич Осинцев. Его местонахождение неизвестно с 29 апреля. В поисковом отряде «Лиза Алерт» отмечают, что мужчина может находиться в Кировской области.Приметы пропавшего: рост 170 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, темно-русые волосы.В день пропажи мужчина был одет в черную куртку, голубые джинсы и коричневые ботинки.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Григория Осинцева, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.