В одном из дворов Екатеринбурга автомобилист сбил ребенка
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo сбил во дворе дома №16/3 на улице Спутников шестилетнего мальчика. ДТП произошло вчера, 15 мая.
По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo ехал по дворовой территории и сбил ребенка, который выбежал из-за припаркованных машин. В результате ДТП шестилетнего мальчика доставили в больницу с ссадинами на локте.
Отец пострадавшего рассказал, что вышел из дома вместе с дочерью и сыном, и они пошли к автомобилю. Когда он складывал самокаты в багажник, то услышал сначала стук, а затем плач ребенка. Дочь сказала отцу, что брат выбежал на дорогу, где его сбил машина.
По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo ехал по дворовой территории и сбил ребенка, который выбежал из-за припаркованных машин. В результате ДТП шестилетнего мальчика доставили в больницу с ссадинами на локте.
Отец пострадавшего рассказал, что вышел из дома вместе с дочерью и сыном, и они пошли к автомобилю. Когда он складывал самокаты в багажник, то услышал сначала стук, а затем плач ребенка. Дочь сказала отцу, что брат выбежал на дорогу, где его сбил машина.
– За рулем Volkswagen Polo находился 21-летний мужчина, имеющий стаж вождения 3 года. Водитель пояснил, что двигался вдоль припаркованных автомобилей со скоростью около 15 км/ч. Неожиданно из-за стоящей автомашины выбежал мальчик. Он применил экстренное торможение, однако наезда на ребенка избежать не удалось, – сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
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