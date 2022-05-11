В одном из дворов Екатеринбурга автомобилист сбил ребенка

– За рулем Volkswagen Polo находился 21-летний мужчина, имеющий стаж вождения 3 года. Водитель пояснил, что двигался вдоль припаркованных автомобилей со скоростью около 15 км/ч. Неожиданно из-за стоящей автомашины выбежал мальчик. Он применил экстренное торможение, однако наезда на ребенка избежать не удалось, – сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo сбил во дворе дома №16/3 на улице Спутников шестилетнего мальчика. ДТП произошло вчера, 15 мая.По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo ехал по дворовой территории и сбил ребенка, который выбежал из-за припаркованных машин. В результате ДТП шестилетнего мальчика доставили в больницу с ссадинами на локте.Отец пострадавшего рассказал, что вышел из дома вместе с дочерью и сыном, и они пошли к автомобилю. Когда он складывал самокаты в багажник, то услышал сначала стук, а затем плач ребенка. Дочь сказала отцу, что брат выбежал на дорогу, где его сбил машина.