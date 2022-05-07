В Свердловской области водитель иномарки врезался в дерево и погиб

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером в Свердловской области на 2 км трассы Ирбит – Лесной Ирбитского района произошла авария, в результате которой погиб водитель автомобиля «Ford Mondeo».По предварительным данным, 43-летний мужчина не справился с управлением из-за высокой скорости и, съехав с проезжей части, врезался в дерево. В результате происшествия иномарка опрокинулась, а её водитель погиб. Уточняется, что в момент аварии, он не был пристегнут ремнём безопасности.Как сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, погибший является жителем Ирбита. За 23-летний стаж вождения мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 2 раза.