В уральской столице водитель скутера сбил 13-летнюю девочку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером, около 18.30, во дворе дома №4 по улице Таватуйская 19-летний молодой человек на скутере сбил 13-летнюю девочку, в результате чего школьнице потребовалась госпитализация. Её увезли с ушибом головы.Как установили сотрудники полиции, стаж управления категорией «А1,М» у водителя скутера составляет 2 года. Ранее к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он не привлекался.Результаты медицинского освидетельствования показали, что молодой человек в момент аварии был трезв.«Водитель пояснил, что двигался по дворовой территории, когда неожиданно с правой стороны вышагнула девочка. Он попытался вывернуть руль влево, но наезда избежать не удалось», – рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.