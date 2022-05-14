В уральской столице водитель скутера сбил 13-летнюю девочку
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Вчера вечером, около 18.30, во дворе дома №4 по улице Таватуйская 19-летний молодой человек на скутере сбил 13-летнюю девочку, в результате чего школьнице потребовалась госпитализация. Её увезли с ушибом головы.
Как установили сотрудники полиции, стаж управления категорией «А1,М» у водителя скутера составляет 2 года. Ранее к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он не привлекался.
Результаты медицинского освидетельствования показали, что молодой человек в момент аварии был трезв.
«Водитель пояснил, что двигался по дворовой территории, когда неожиданно с правой стороны вышагнула девочка. Он попытался вывернуть руль влево, но наезда избежать не удалось», – рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Как установили сотрудники полиции, стаж управления категорией «А1,М» у водителя скутера составляет 2 года. Ранее к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он не привлекался.
Результаты медицинского освидетельствования показали, что молодой человек в момент аварии был трезв.
«Водитель пояснил, что двигался по дворовой территории, когда неожиданно с правой стороны вышагнула девочка. Он попытался вывернуть руль влево, но наезда избежать не удалось», – рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
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