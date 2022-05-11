В Екатеринбурге водитель «ВАЗа» сбил 7-летнюю девочку
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу
Вчера, 13 мая, в Екатеринбурге произошла авария, в результате которой пострадал несовершеннолетний пешеход – 7-летняя девочка. С травмами различной степени тяжести её доставили в ДГКБ № 9.
Инцидент произошел около 18.30 в районе дома №39 по улице Серафимы Дерябиной. Водитель «ВАЗа» отвлёкся от дороги и выехал на тротуар, где сбил ребенка. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.
«Девочка была на прогулке вместе с бабушкой, которая шла на расстоянии нескольких метров», – рассказали в пресс-группе.
Автоинспекторам водитель объяснил, что пытался избежать столкновение с автомобилем, который неожиданно для него выехал с левой стороны. Он также прошёл освидетельствование на состояние опьянения, по результатам которого оказался трезв.
Инцидент произошел около 18.30 в районе дома №39 по улице Серафимы Дерябиной. Водитель «ВАЗа» отвлёкся от дороги и выехал на тротуар, где сбил ребенка. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.
«Девочка была на прогулке вместе с бабушкой, которая шла на расстоянии нескольких метров», – рассказали в пресс-группе.
Автоинспекторам водитель объяснил, что пытался избежать столкновение с автомобилем, который неожиданно для него выехал с левой стороны. Он также прошёл освидетельствование на состояние опьянения, по результатам которого оказался трезв.
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