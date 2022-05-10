Воинственный трамвай протаранил в центре Екатеринбурга легковой автомобиль

19.46 Пятница, 13 мая 2022
Происшествия
Фото Андрея Гоголева
В четверг в Екатеринбурге произошло ДТП с участием трамвая и двух легковушек. Виновников аварии, скорее всего, признаю водителя одного из автомобилей.

Тройная авария случилась на улице Радищева после того, как «BMW» синего цвета вывернул вправо, в сторону парковки торгово-развлекательного центра «Гринвич», да «призадумался» на трамвайных путях. Промедление привело к тому, что трамвай врезался в иномарку и по инерции протащил её несколько метров, пока та «носом» не влетела в ещё один автомобиль.

По словам очевидцев, сильнее всего пострадала протараненная иномарка. Задняя её часть оказалась изрядно помятой, да и «передок» не остался целым после «поцелуя» с другой машиной.

По данному инциденту разбирательства продолжаются, но, скорее всего, виновником аварии признают водителя иномарки, ведь на этом участке улицы Радищева вообще не предусмотрен выезд автотранспорта на полосу, отданную общественному транспорту.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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