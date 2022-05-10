Воинственный трамвай протаранил в центре Екатеринбурга легковой автомобиль

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В четверг в Екатеринбурге произошло ДТП с участием трамвая и двух легковушек. Виновников аварии, скорее всего, признаю водителя одного из автомобилей.Тройная авария случилась на улице Радищева после того, как «BMW» синего цвета вывернул вправо, в сторону парковки торгово-развлекательного центра «Гринвич», да «призадумался» на трамвайных путях. Промедление привело к тому, что трамвай врезался в иномарку и по инерции протащил её несколько метров, пока та «носом» не влетела в ещё один автомобиль.По словам очевидцев, сильнее всего пострадала протараненная иномарка. Задняя её часть оказалась изрядно помятой, да и «передок» не остался целым после «поцелуя» с другой машиной.По данному инциденту разбирательства продолжаются, но, скорее всего, виновником аварии признают водителя иномарки, ведь на этом участке улицы Радищева вообще не предусмотрен выезд автотранспорта на полосу, отданную общественному транспорту.