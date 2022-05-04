На территории завода в Каменске-Уральском произошел крупный пожар
Происшествия
Фото: МЧС по Свердловской области
Сегодня днем в Каменске-Уральском произошел пожар на территории Синарского трубного завода. По данным МЧС, возгорание произошло в помещении валочного цеха.
В момент возникновения пожара в здании не было людей, эвакуация не потребовалась. Информации о пострадавших не поступало. В тушении возгорания задействованы 35 огнеборцев и восемь спецмашин.
Пожар локализовали на площади 800 квадратных метров 12:35. Сейчас открытое горение уже ликвидировали. Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.
В момент возникновения пожара в здании не было людей, эвакуация не потребовалась. Информации о пострадавших не поступало. В тушении возгорания задействованы 35 огнеборцев и восемь спецмашин.
Пожар локализовали на площади 800 квадратных метров 12:35. Сейчас открытое горение уже ликвидировали. Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.
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