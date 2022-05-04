На территории завода в Каменске-Уральском произошел крупный пожар



Фото: МЧС по Свердловской области



Фото: МЧС по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня днем в Каменске-Уральском произошел пожар на территории Синарского трубного завода. По данным МЧС, возгорание произошло в помещении валочного цеха.В момент возникновения пожара в здании не было людей, эвакуация не потребовалась. Информации о пострадавших не поступало. В тушении возгорания задействованы 35 огнеборцев и восемь спецмашин.Пожар локализовали на площади 800 квадратных метров 12:35. Сейчас открытое горение уже ликвидировали. Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.