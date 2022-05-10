Ночью в Екатеринбурге загорелись Toyota Camry и Lada Vesta

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Коуровская загорелись два автомобиля. Сообщение о возгорании поступило в 02:32.В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что на площади семи квадратных метров сгорел автомобиль Toyota Camry. Также огонь повредил салон, моторный отсек и лакокрасочное покрытие Lada Vesta Cross.На место происшествия прибыли семь пожарных. Возгорание было потушено за две минуты.