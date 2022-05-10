Ночью в Екатеринбурге загорелись Toyota Camry и Lada Vesta
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Коуровская загорелись два автомобиля. Сообщение о возгорании поступило в 02:32.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что на площади семи квадратных метров сгорел автомобиль Toyota Camry. Также огонь повредил салон, моторный отсек и лакокрасочное покрытие Lada Vesta Cross.
На место происшествия прибыли семь пожарных. Возгорание было потушено за две минуты.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что на площади семи квадратных метров сгорел автомобиль Toyota Camry. Также огонь повредил салон, моторный отсек и лакокрасочное покрытие Lada Vesta Cross.
На место происшествия прибыли семь пожарных. Возгорание было потушено за две минуты.
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