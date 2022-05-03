В Краснотурьинске объявленного в розыск мужчину нашли мёртвым и приняли за другого
Происшествия
Фрагмент поисковой ориентировки
Объявленного в розыск ещё в октябре прошлого года жителя Краснотурьинска Павла Обрезкова нашли 2-го мая. Но узнали об этом только сейчас. Более недели считалось, что из реки Турья выловили совсем другого человека.
Павел Обрезков ушёл из дома вечером 2-го октября. Поскольку мужчина 1987-го года рождения нуждался в медицинской помощи, родственники и знакомые подняли тревогу сразу же. Но и после извлечения его бездыханного тела из реки в мае, опознать его смогли не сразу. Поначалу поисковики решили, что это другой пропавший без вести, причём существенно более пожилой, чем Обрезков. Сразу в точности установить личность погибшего помешали и разрушения тканей, возникшие из-за долго пребывания в воде, и то обстоятельство, что перед исчезновением Обрезков обрился налысо.
О причинах гибели краснотурьинца сведений пока нет. Проводится следственно-медицинская экспертиза. Следователи Следственного отдела по Краснотурьинску пытаются выяснить, чем занимался погибший в последние дни своей жизни и обстоятельства его смерти.
Павел Обрезков ушёл из дома вечером 2-го октября. Поскольку мужчина 1987-го года рождения нуждался в медицинской помощи, родственники и знакомые подняли тревогу сразу же. Но и после извлечения его бездыханного тела из реки в мае, опознать его смогли не сразу. Поначалу поисковики решили, что это другой пропавший без вести, причём существенно более пожилой, чем Обрезков. Сразу в точности установить личность погибшего помешали и разрушения тканей, возникшие из-за долго пребывания в воде, и то обстоятельство, что перед исчезновением Обрезков обрился налысо.
О причинах гибели краснотурьинца сведений пока нет. Проводится следственно-медицинская экспертиза. Следователи Следственного отдела по Краснотурьинску пытаются выяснить, чем занимался погибший в последние дни своей жизни и обстоятельства его смерти.
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