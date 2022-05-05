Для многих жителей Краснотурьинска празднование Дня Победы обернулось испорченной одеждой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В День Победы, 9-го мая, жители Краснотурьинска, как и другие граждане России, вышли на улицы родного города, чтобы поучаствовать в различных праздничных мероприятиях. Вот только закончилось это для многих из них испорченными штанами и юбками. Дело в том, что уличные скамейки, покрашенные к празднику, не успели высохнуть, и краска с них липла к одежде горожан.Возмущённых комментариев в адрес городской администрации было так много, что глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов вынужден был обратиться с извинениями перед горожанами. Сделал он это по-современному — через соцсети. На своей странице в ВК мэр Краснотурьинска написал следующее: «Скамейки на центральной площади покрашены 1 мая, из-за дождей и низких температур краска плохо просохли. За последние несколько лет такое произошло впервые. При этом каждый год используется одна и та же краска, её марка указывается в техническом задании. Коричневой краской скамейки докрашивали 8 мая, на них были установлены предупреждающие таблички. В следующем году проконтролируем, чтобы таблички «Окрашено» размещались до полного высыхания краски. Приносим извинения горожанам за испорченную одежду и настроение».Кроме того, глава краснотурьинской администрации оставил номер телефона, по которому можно обращаться, если чьей-то одежде нанесён действительно серьёзный ущерб: 8 992 006-73-99.