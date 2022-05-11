Нуждающаяся в медицинской помощи женщина пропала в Нижнем Тагиле

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле пропала 66-летняя Венера Михайловна Тополова. Ее местонахождение неизвестно с 7 мая. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщают, что женщина нуждается в медицинской помощи, возможна потеря.Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы до плеч собирает в хвост.В день пропажи женщина была одета в черно-белую кофту, синие джинсы и серые домашние тапочки.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Венеры Тополовой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.