Нуждающаяся в медицинской помощи женщина пропала в Нижнем Тагиле
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Нижнем Тагиле пропала 66-летняя Венера Михайловна Тополова. Ее местонахождение неизвестно с 7 мая. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщают, что женщина нуждается в медицинской помощи, возможна потеря.
Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы до плеч собирает в хвост.
В день пропажи женщина была одета в черно-белую кофту, синие джинсы и серые домашние тапочки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Венеры Тополовой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, карие глаза, седые волосы до плеч собирает в хвост.
В день пропажи женщина была одета в черно-белую кофту, синие джинсы и серые домашние тапочки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Венеры Тополовой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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