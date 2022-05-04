Владельца разбившегося автобуса с футбольными болельщиками арестовали на Урале

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

В Миассе прошел суд над владельцем перевернувшегося автобуса с футбольными фанатами. Автобус перевозил болельщиков «Спартака» из Екатеринбурга в Златоуст. В ДТП погиб человек.Суд решил отправить в СИЗО индивидуального предпринимателя, которому принадлежит автобус, до 10 июля 2022 года (на 2 месяца). Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. Мужчина обвиняется по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека по неосторожности).По версии следствия, обвиняемый не обеспечил соблюдение водителем требований, регламентирующих перевозку организованной группы людей.Напомним, что ночью 8 мая микроавтобус перевозил болельщиков футбольного клуба «Спартак» в направлении Екатеринбург – Златоуст. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Десять человек получили травмы, а один скончался.