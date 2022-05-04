Владельца разбившегося автобуса с футбольными болельщиками арестовали на Урале
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Миассе прошел суд над владельцем перевернувшегося автобуса с футбольными фанатами. Автобус перевозил болельщиков «Спартака» из Екатеринбурга в Златоуст. В ДТП погиб человек.
Суд решил отправить в СИЗО индивидуального предпринимателя, которому принадлежит автобус, до 10 июля 2022 года (на 2 месяца). Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. Мужчина обвиняется по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека по неосторожности).
По версии следствия, обвиняемый не обеспечил соблюдение водителем требований, регламентирующих перевозку организованной группы людей.
Напомним, что ночью 8 мая микроавтобус перевозил болельщиков футбольного клуба «Спартак» в направлении Екатеринбург – Златоуст. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Десять человек получили травмы, а один скончался.
Суд решил отправить в СИЗО индивидуального предпринимателя, которому принадлежит автобус, до 10 июля 2022 года (на 2 месяца). Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. Мужчина обвиняется по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека по неосторожности).
По версии следствия, обвиняемый не обеспечил соблюдение водителем требований, регламентирующих перевозку организованной группы людей.
Напомним, что ночью 8 мая микроавтобус перевозил болельщиков футбольного клуба «Спартак» в направлении Екатеринбург – Златоуст. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Десять человек получили травмы, а один скончался.
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