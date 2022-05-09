Трое жителей Каменска-Уральского самостоятельно потушили лесной пожар

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Не только Екатеринбург страдает от лесных пожаров в городских окрестностях. Горят, например, леса под Каменском-Уральским. К счастью, и там находятся неравнодушные жители, готовые броситься на борьбу с огненной стихией. Иногда у них это получается даже без привлечения профессиональных огнеборцев.Во вторник, 10-го мая пара молодых велосипедистов, выехавших покататься за чертой города, заметила в лесу пожар. Ребята спешились и бросились тушить огонь. Тут они заметили, что с пламенем уже сражается незнакомый мужчина. Втроём «пожарные поневоле» — подростки и взрослый — два часа закидывали пламя землёй и притаптывали его ногами. Как пишет издание «Виртуальный Каменск», за это время они несколько раз пытались вызвать специалистов по пожаротушению, но помощь так и не подоспела (частично из-за занятости пожарных на других происшествиях, частично из-за сложности объяснить точное место возгорания).Трое неравнодушных героев из Каменска-Уральского справились с лесным пожаром сами. Но всё же лучше в таких ситуациях добиваться приезда профессиональных тушителей огня. Во-первых, лесные пожары непредсказуемы и бороться с ними в одиночку, не имея опыта, довольно опасно. Во-вторых, лесные пожары коварны. И даже если вам кажется, что вы справились с огнём, может оказаться, что стихия только затаилась где-то под верхним слоем земли и ждёт подходящего момента, чтобы разбушеваться снова.