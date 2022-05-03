Из задымленного дома в Нижнем Тагиле спасли 15 человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Нижнем Тагиле из задымленного дома на улице Гвардейская спасли 15 человек. Сообщение о возгорании поступило сегодня в 14:51.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади двух квадратных метров горел мусор в подвале муниципального трехэтажного жилого дома. Огнеборцы спасли по лестничным маршам 15 человек, в том числе трех детей.
В тушении пожара участвовали 11 спасателей. Возгорание потушили за четыре минуты.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади двух квадратных метров горел мусор в подвале муниципального трехэтажного жилого дома. Огнеборцы спасли по лестничным маршам 15 человек, в том числе трех детей.
В тушении пожара участвовали 11 спасателей. Возгорание потушили за четыре минуты.
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