В Екатеринбурге ищут пропавшую в День Победы 22-летнюю девушку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропала 22-летняя Кристина Андреевна Кель (Комышева, Ермалаева). Ее местонахождение неизвестно с 9 мая. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщают, что девушка может находиться в другом городе.Приметы пропавшей: рост 165 см, нормальное телосложение, карие глаза, темно-каштановые волосы.В день пропажи она была одета в черную кожаную куртку, красные спортивные штаны и белые кеды. С собой у нее была бордовая дамская сумка.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Кристины Кель, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.