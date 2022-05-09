В Екатеринбурге ищут пропавшую в День Победы 22-летнюю девушку
Происшествия
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропала 22-летняя Кристина Андреевна Кель (Комышева, Ермалаева). Ее местонахождение неизвестно с 9 мая. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщают, что девушка может находиться в другом городе.
Приметы пропавшей: рост 165 см, нормальное телосложение, карие глаза, темно-каштановые волосы.
В день пропажи она была одета в черную кожаную куртку, красные спортивные штаны и белые кеды. С собой у нее была бордовая дамская сумка.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Кристины Кель, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшей: рост 165 см, нормальное телосложение, карие глаза, темно-каштановые волосы.
В день пропажи она была одета в черную кожаную куртку, красные спортивные штаны и белые кеды. С собой у нее была бордовая дамская сумка.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Кристины Кель, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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