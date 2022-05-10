В Екатеринбурге 15-летний велосипедист попал под колеса машины



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

– За рулем ВАЗ-21043 находился 42-летний мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 11 лет. Мужчина пояснил, что при проезде перекрестка неожиданно с левой стороны из-за автомашин выехал ребенок на велосипеде, он применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, – рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель ВАЗ-21043 сбил 15-летнего велосипедиста. ДТП произошло 10 мая на Широкой речке.По предварительным данным, водитель ВАЗ-21043 ехал по улице Суходольская со стороны улицы Григория Речкалова и при повороте направо на улицу Феофанова сбил велосипедиста. Подросток пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора.В результате ДТП 15-летнего мальчика доставили в больницу с различными травмами.По словам родителей пострадавшего, подросток поехал домой на велосипеде с дачи в поселке Мичуринский. Подъезжая к перекрестку Феофанова – Удельная, мальчик увидел, что автомобили стоят, и решил проехать перекресток, но попал под колеса машины.