Малолетний ребёнок в Верхней Салде оказался под колёсами автомобиля

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Верхней Салде на улице Воронова легковой автомобиль марки «Kia» переехал ребёнка. Маленькая девочка выжила, но получила серьёзные травмы.На дороге ребёнок оказался случайно. Согласно информации, полученной сотрудниками Главного управления МВД РФ по Свердловской области, девочку взяли с собой в поездку её дедушка и бабушка. Когда они остановились возле продуктового магазина и бабушка отправилась за продуктами, а дедушка отошёл к уличному автомату за водой, ребёнок оставался в машине, пристёгнутый в детском автомобильном кресле. К несчастью, малышка сумела отстегнуться и выйти из автомобиля.Наезд на ребёнка произошёл практически на глазах дедушки, когда его внучка начала перебегать дорогу. Он даже успел дать сигнал остановиться водителю «Киа» — женщине 1977-го года рождения. Вот только она не успела среагировать. Иномарка сбила девочку и проехалась по ней передним колесом.Травмированный ребёнок был срочно доставлен с места происшествия в местную больницу. Степень вины каждого из участников этого несчастного случая устанавливается.