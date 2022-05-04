Малолетний ребёнок в Верхней Салде оказался под колёсами автомобиля

18.52 Вторник, 10 мая 2022
Происшествия
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Верхней Салде на улице Воронова легковой автомобиль марки «Kia» переехал ребёнка. Маленькая девочка выжила, но получила серьёзные травмы.

На дороге ребёнок оказался случайно. Согласно информации, полученной сотрудниками Главного управления МВД РФ по Свердловской области, девочку взяли с собой в поездку её дедушка и бабушка. Когда они остановились возле продуктового магазина и бабушка отправилась за продуктами, а дедушка отошёл к уличному автомату за водой, ребёнок оставался в машине, пристёгнутый в детском автомобильном кресле. К несчастью, малышка сумела отстегнуться и выйти из автомобиля.

Наезд на ребёнка произошёл практически на глазах дедушки, когда его внучка начала перебегать дорогу. Он даже успел дать сигнал остановиться водителю «Киа» — женщине 1977-го года рождения. Вот только она не успела среагировать. Иномарка сбила девочку и проехалась по ней передним колесом.

Травмированный ребёнок был срочно доставлен с места происшествия в местную больницу. Степень вины каждого из участников этого несчастного случая устанавливается.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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15:56 На Урале и в Сибири в результате природных пожаров погибли 16 человек
15:30 Пьяный автомобилист врезался в ворота здания в центре Екатеринбурга
14:59 Уральский правозащитник и учёный Сергей Зыков покинул Россию
14:21 Шесть домов горят в поселке под Екатеринбургом
14:15 Уральцы смогут сообщить о лесных пожарах через мобильное приложение
13:43 Еще 125 свердловчан заболели коронавирусом
12:22 За сутки в Свердловской области ликвидировали 18 лесных пожаров
11:38 На Уралмаше в Екатеринбурге самокатчик ударил женщину-пешехода
10:47 В Екатеринбурге до конца мая перекроют улицу Печатников
09:59 Два ребенка пострадали в ДТП на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге
23:22 «Уралочка» вырвала победу в четвёртом матче финальной серии женской волейбольной Суперлиги
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18:23 Об эвакуации советских коллекций в Свердловск расскажут в Музее истории Екатеринбурга
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17:07 Шествие военной техники, «Бессмертный полк» и авиашоу – в Верхней Пышме празднуют День Победы
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