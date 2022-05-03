На территории «Баден-Бадена» в Екатеринбурге произошел пожар
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня в Екатеринбурге загорелась баня на территории термального комплекса «Баден-Баден». Сообщение о возгорании поступило в 15:13.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что пожар бушует на площади 50 квадратных метров. До прибытия пожарных эвакуировались 150 человек, в том числе 30 детей.
В тушении возгорания участвуют 15 огнеборцев. Пожар локализовали в 16:03.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что пожар бушует на площади 50 квадратных метров. До прибытия пожарных эвакуировались 150 человек, в том числе 30 детей.
В тушении возгорания участвуют 15 огнеборцев. Пожар локализовали в 16:03.
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