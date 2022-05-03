На Урале и в Сибири в результате природных пожаров погибли 16 человек
Происшествия
Фото: Андрей Гоголев
В результате обострения ситуации с лесными пожарами на Урале и в Сибири погибли 16 человек. Об этом сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян на совещании с президентом РФ.
По словам Александра Чуприяна, от пожаров пострадали 34 человека. Из них 16 человек, в том числе один ребенок – погибли, еще 16, в том числе шесть пожарных – госпитализированы.
Врио главы МЧС РФ добавил, что в Сибири и на Урале из-за природных пожаров сгорели около 1 298 строений, в том числе 730 жилых домов.
Чуприян отметил, что с пострадавшими от пожаров работают психологи. Им также оказывают помощь по восстановлению утраченных документов и оформлению компенсационных выплат.
По словам Александра Чуприяна, от пожаров пострадали 34 человека. Из них 16 человек, в том числе один ребенок – погибли, еще 16, в том числе шесть пожарных – госпитализированы.
Врио главы МЧС РФ добавил, что в Сибири и на Урале из-за природных пожаров сгорели около 1 298 строений, в том числе 730 жилых домов.
Чуприян отметил, что с пострадавшими от пожаров работают психологи. Им также оказывают помощь по восстановлению утраченных документов и оформлению компенсационных выплат.
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