Пьяный автомобилист врезался в ворота здания в центре Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Малышевском кольце пьяный автомобилист влетел в ворота памятника архитектуры на улице Карла Либкнехта. ДТП произошло минувшей ночью, сообщает Е1.RU со ссылкой на очевидцев.Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД, водитель не справился с управлением и допустил наезд на металлические ворота здания на улице Карла Либкнехта. К счастью, обошлось без пострадавших.Водителя привлекли к административной ответственности за управление в нетрезвом состоянии.