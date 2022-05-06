Пьяный автомобилист врезался в ворота здания в центре Екатеринбурга
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на Малышевском кольце пьяный автомобилист влетел в ворота памятника архитектуры на улице Карла Либкнехта. ДТП произошло минувшей ночью, сообщает Е1.RU со ссылкой на очевидцев.
Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД, водитель не справился с управлением и допустил наезд на металлические ворота здания на улице Карла Либкнехта. К счастью, обошлось без пострадавших.
Водителя привлекли к административной ответственности за управление в нетрезвом состоянии.
Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД, водитель не справился с управлением и допустил наезд на металлические ворота здания на улице Карла Либкнехта. К счастью, обошлось без пострадавших.
Водителя привлекли к административной ответственности за управление в нетрезвом состоянии.
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