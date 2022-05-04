Шесть домов горят в поселке под Екатеринбургом



Фото: МЧС по Свердловской области



Фото: МЧС по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня днем в поселке Безречный Березовского городского округа разгорелся крупный пожар. По данным МЧС, горят шесть частных домов.Быстрому распространению огня способствуют сильные порывы ветра. В тушении пожара задействованы 48 огнеборцев и 12 спецмашин.В пресс-службе МЧС по Свердловской области сообщают, что информации о пострадавших не поступало.