На Уралмаше в Екатеринбурге самокатчик ударил женщину-пешехода

«Попросила убрать, так как не только нам, но и остальным людям не пройти, в ответ он зарядил мне кулаком по лицу. Там было очень много свидетелей. Его это не остановило», – рассказала пострадавшая.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Уралмаше женщина не поделила тротуар с самокатчиком. У магазина «Лента» на улице 22-го Партсъезда 9 мая женщина возмутилась, что владелец самоката припарковал его посреди тротуара.Как пишет Е1.RU со ссылкой на екатеринбурженку, в ответ на претензию мужчина ударил женщину по лицу и заявил, что может парковать свой самокат там, где он хочет.Женщина вызвала на место происшествия полицию. Однако, когда стражи порядка приехали, она отказалась в праздничный день писать заявление. 9 мая она обещала детям сходить на концерт и решила не тратить время на разбирательства и судмедэкспертизу.