Два ребенка пострадали в ДТП на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов столкнулись Chevrolet Klan и Volvo XC60. В результате ДТП пострадали два ребенка.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным, водитель Chevrolet Klan 9 мая ехал по проспекту Космонавтов со стороны улицы Фронтовых Бригад в сторону улицы Победы и допустил столкновение с впереди идущим автомобилем Volvo XC60.
В результате ДТП пострадали пассажиры «Volvo XC60» – восьмилетняя девочка и семилетний мальчик. Их доставили в больницу с ушибами мягких тканей головы они доставлены в больницу.
За рулем Volvo находилась 36-летняя мама пострадавшей девочки со стажем вождения 21 год. Она сообщила, что, когда начала движение на зеленый сигнал светофора, в заднюю часть ее автомобиля неожиданно пришелся удар. По ее словам, водитель Chevrolet Klan на большой скорости врезался в ее машину.
Автомобилем Chevrolet Klan управлял 27-летний мужчина со стажем вождения девять лет. Он пояснил полицейским, что ехал со скоростью около 50 км/ч. По его словам, неожиданно перед ним затормозил Volvo XC60. Мужчина предпринял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным, водитель Chevrolet Klan 9 мая ехал по проспекту Космонавтов со стороны улицы Фронтовых Бригад в сторону улицы Победы и допустил столкновение с впереди идущим автомобилем Volvo XC60.
В результате ДТП пострадали пассажиры «Volvo XC60» – восьмилетняя девочка и семилетний мальчик. Их доставили в больницу с ушибами мягких тканей головы они доставлены в больницу.
За рулем Volvo находилась 36-летняя мама пострадавшей девочки со стажем вождения 21 год. Она сообщила, что, когда начала движение на зеленый сигнал светофора, в заднюю часть ее автомобиля неожиданно пришелся удар. По ее словам, водитель Chevrolet Klan на большой скорости врезался в ее машину.
Автомобилем Chevrolet Klan управлял 27-летний мужчина со стажем вождения девять лет. Он пояснил полицейским, что ехал со скоростью около 50 км/ч. По его словам, неожиданно перед ним затормозил Volvo XC60. Мужчина предпринял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
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