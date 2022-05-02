Два ребенка пострадали в ДТП на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов столкнулись Chevrolet Klan и Volvo XC60. В результате ДТП пострадали два ребенка.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, по предварительным данным, водитель Chevrolet Klan 9 мая ехал по проспекту Космонавтов со стороны улицы Фронтовых Бригад в сторону улицы Победы и допустил столкновение с впереди идущим автомобилем Volvo XC60.В результате ДТП пострадали пассажиры «Volvo XC60» – восьмилетняя девочка и семилетний мальчик. Их доставили в больницу с ушибами мягких тканей головы они доставлены в больницу.За рулем Volvo находилась 36-летняя мама пострадавшей девочки со стажем вождения 21 год. Она сообщила, что, когда начала движение на зеленый сигнал светофора, в заднюю часть ее автомобиля неожиданно пришелся удар. По ее словам, водитель Chevrolet Klan на большой скорости врезался в ее машину.Автомобилем Chevrolet Klan управлял 27-летний мужчина со стажем вождения девять лет. Он пояснил полицейским, что ехал со скоростью около 50 км/ч. По его словам, неожиданно перед ним затормозил Volvo XC60. Мужчина предпринял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.