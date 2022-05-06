На улице Высоцкого в Екатеринбурге нашли мальчика без сознания
Происшествия
Стоп-кадр видео из ВК-группы "ЖБИ - Екатеринбург"
Странное происшествие было зафиксировано сегодня утром в Екатеринбурге. В микрорайоне ЖБИ, на улице Высоцкого прохожие заметили мальчика лет 13-ти, лежащего на земле неподалёку от магазина «Магнит». Ребёнок был без сознания.
К месту обнаружения мальчика вызвали «Скорую помощь». Прибывшие медики решили госпитализировать ребёнка. Когда его грузили в карету «Скорой», он был ещё без сознания. Но, как выяснилось позже, в больнице он пришёл в себя и был отпущен домой, к родителям.
Версия, будто мальчик потерял сознание из-за того, что его сбила какая-то машина и скрылась с места ДТП, не подтвердилась. Но об истинных причинах произошедшего с ребёнком врачи с прессой не делятся. Инцидент был обнародован пользователями соцсети «Вконтакте». В сообщество «ЖБИ – Екатеринбург» было выложено короткое видео с моментом погрузки мальчика на носилки. Ближе к обеду под видео появился успокаивающий комментарий от одной из пользовательниц: «С мальчиком все в порядке, жив здоров. На данный момент дома с родителями».
К месту обнаружения мальчика вызвали «Скорую помощь». Прибывшие медики решили госпитализировать ребёнка. Когда его грузили в карету «Скорой», он был ещё без сознания. Но, как выяснилось позже, в больнице он пришёл в себя и был отпущен домой, к родителям.
Версия, будто мальчик потерял сознание из-за того, что его сбила какая-то машина и скрылась с места ДТП, не подтвердилась. Но об истинных причинах произошедшего с ребёнком врачи с прессой не делятся. Инцидент был обнародован пользователями соцсети «Вконтакте». В сообщество «ЖБИ – Екатеринбург» было выложено короткое видео с моментом погрузки мальчика на носилки. Ближе к обеду под видео появился успокаивающий комментарий от одной из пользовательниц: «С мальчиком все в порядке, жив здоров. На данный момент дома с родителями».
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