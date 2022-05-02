В Екатеринбурге пожилая женщина лишилась части ноги из-за пьяного водителя

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

К страшной трагедии привело желание пьяного мужчины проехаться на своей иномарке по Екатеринбургу, не протрезвев. Нарушитель сбил пожилую женщину, которая даже не ступила на проезжую часть, а стояла на тротуаре в ожидании возможности миновать перекрёсток.Это произошло в воскресенье, 8-го мая, примерно в 22:00. Машина «Renault», за рулём которой сидел выпивший, двигалась по улице Советской. Водитель, не справившись в своём состоянии с управлением, выехал на тротуар на пересечении с улицей Уральской, где и сбил 76-летнюю женщину. От удара пенсионерке оторвало ногу выше голени. Дальнейшее же движение иномарки остановил только столб с закреплённым на нём светофором.Пострадавшую госпитализировали с места происшествия. Пьяного водителя задержали. Его ждёт суд и серьёзное наказание – не только за вождение в нетрезвом виде, но и за причинение серьёзных увечий, пусть и не преднамеренное.