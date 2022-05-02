Пока Екатеринбург празднует День Победы, по Свердловской области идёт война с пожарами

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Даже День Победы с его парадами и салютами не смог отодвинуть на задний план новости о лесных пожарах, которые весь день поступают из различных точек Свердловской области. Не успела установиться сухая, тёплая погода, а уже горят леса, поля, торфяникии деревянные строения.О сильном пожаре возле посёлка Березит сообщают волонтёры из Екатеринбурга. Они на месте, воюют с открытым огнём, который пожирает лесные деревья. Судя по всему, гореть начала сухая трава, а затем пламя начало переходить на кустарники и стволы деревьев. Предпринимаются попытки помешать дальнейшему распространению огненной стихии. Задача серьёзно осложняется сильным задымлением в районе пожара.В Верхнем Тагиле тоже загорелась сухая трава, только огонь пошёл по улицам старинного городка. По свидетельству жителей, пожар наблюдается и на Верхнетагильской ГРЭС. По крайней мере, именно с этим наблюдают отсутствие света в самом городе и в соседних посёлках. С возгоранием травы справляются силами 7 специалистов по пожаротушению.На малой родине Бориса Ельцина, в селе Бутка сегодня тоже заметили сильный пожар. В данном случае тоже горела сухая трава, оставшаяся с прошлого года на одном из полей возле села. Похожий пожар произошёл и в посёлке Солнечном неподалёку от Екатеринбурга.А под Верхней Пышмой пожарным пришлось тушить не траву, а жилые частные дома. Сразу 3 избы загорелось в посёлке Крутой. Здесь на борьбу с огнём пришлось направить куда большие силы — 30 пожарных и 16 единиц спецтехники. Всего пламенем оказалась охвачена площадь в 1500 квадратных метров.