В Каменске-Уральском ищут пропавшую 41-летнюю женщину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском пропала 41-летняя Ольга Александровна Малышева (Батюк). Ее местонахождение неизвестно с 1 мая.Приметы пропавшей: рост 167 см, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза.В день пропажи она была одета в черную куртку, синие джинсы и черные ботинкиВсех, кто знает что-либо о местонахождении Ольги Малышевой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.