В Каменске-Уральском ищут пропавшую 41-летнюю женщину

11.30 Понедельник, 9 мая 2022
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Каменске-Уральском пропала 41-летняя Ольга Александровна Малышева (Батюк). Ее местонахождение неизвестно с 1 мая.

Приметы пропавшей: рост 167 см, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза.

В день пропажи она была одета в черную куртку, синие джинсы и черные ботинки

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ольги Малышевой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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17:35 Жильцы дома на Циолковского в Екатеринбурге пожаловались на платную парковку
17:11 Погода в Свердловской области ожидается ветреная и дождливая
15:42 В Свердловской области подтвердились 124 случая коронавируса
14:48 В Свердловской области вновь подорожало детское питание
13:48 В Верхней Салде ищут пропавшего в начале года 38-летнего мужчину
13:01 Имущество депутата-мошенника в Екатеринбурге выставили на торги
12:54 Стилисты запустили шоп-туры в Казахстан по закрывшимся в Екатеринбурге магазинам
11:49 В Чусовском озере в Свердловской области погибла рыба
10:58 В ангаре на улице Горнистов в Екатеринбурге произошёл пожар
10:06 Жительница Нижнего Тагила лишилась 100 тысяч после знакомства в баре
20:58 Футбольный клуб «Урал» в Екатеринбурге уступил московскому «Спартаку»
17:50 На трассе Екатеринбург – Тюмень под грузовиком погиб пенсионер
16:20 В столице Урала скончался известный кардио-реаниматолог скорой помощи
15:40 Кадеты свердловского МЧС заступили в караул у Вечного огоня
14:39 Свердловский оперштаб сообщил о 121 случае коронавируса
13:49 Студентам УрФУ пригрозили отчислениями из-за долгов по учёбе
12:58 В Екатеринбурге снизились цены на алкогольную продукцию
12:16 В уральскую столицу прибыл ретропоезд «Эшелон Победы»
11:39 Екатеринбургский бар «Огонёк» расторг контракт с ресторатором Кексиным
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