В Каменске-Уральском ищут пропавшую 41-летнюю женщину
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Каменске-Уральском пропала 41-летняя Ольга Александровна Малышева (Батюк). Ее местонахождение неизвестно с 1 мая.
Приметы пропавшей: рост 167 см, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза.
В день пропажи она была одета в черную куртку, синие джинсы и черные ботинки
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ольги Малышевой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшей: рост 167 см, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза.
В день пропажи она была одета в черную куртку, синие джинсы и черные ботинки
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ольги Малышевой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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