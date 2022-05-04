В ангаре на улице Горнистов в Екатеринбурге произошёл пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня утром, около 06.42, в ангаре на улице Горнистов в столице Урала произошёл пожар. На площади 1 400 квадратных метров сгорели деревянные поддоны.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении задействовали 45 пожарных и 14 единиц техники.
В 07.35 огнеборцам удалось локализовать огонь, в 07.57 спасатели ликвидировали открытое горение. О пострадавших информации нет.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении задействовали 45 пожарных и 14 единиц техники.
В 07.35 огнеборцам удалось локализовать огонь, в 07.57 спасатели ликвидировали открытое горение. О пострадавших информации нет.
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