В ангаре на улице Горнистов в Екатеринбурге произошёл пожар

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром, около 06.42, в ангаре на улице Горнистов в столице Урала произошёл пожар. На площади 1 400 квадратных метров сгорели деревянные поддоны.Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении задействовали 45 пожарных и 14 единиц техники.В 07.35 огнеборцам удалось локализовать огонь, в 07.57 спасатели ликвидировали открытое горение. О пострадавших информации нет.