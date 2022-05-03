На трассе Екатеринбург – Тюмень под грузовиком погиб пенсионер
Происшествия
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Сегодня утром на 254 км трассы Екатеринбург – Тюмень под колёсами грузовика «Volvo» погиб 66-летний мужчина, остановившийся у обочины, чтобы поменять колесо у своей машины. Водитель грузового автомобиля заявил, что пенсионера он не заметил, об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Как установили сотрудники дорожной полиции, 32-летний водитель «Volvo» во время движения отвлёкся от дороги и наехал на 66-летнего мужчину. Пенсионер скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи.
По данным ГИБДД, водитель грузовика за 14 летний стаж вождения привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 26 раз. Алкогольного опьянения у него обнаружено не было.
Как установили сотрудники дорожной полиции, 32-летний водитель «Volvo» во время движения отвлёкся от дороги и наехал на 66-летнего мужчину. Пенсионер скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи.
По данным ГИБДД, водитель грузовика за 14 летний стаж вождения привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 26 раз. Алкогольного опьянения у него обнаружено не было.
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