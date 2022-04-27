Города Свердловской области фиксируют последствия сегодняшнего снегопада

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сильный снегопад и ветродуй, накрывшие в пятницу Свердловскую область, изрядно нашкодили в уральских городах. Соцсети полны свидетельств разрушений, которые принёс, казалось бы, привычная для нашего региона непогода.В Каменске-Уральском ветром сломало светофор. Его попросту сдуло со столба. Но регулирующая движение техника оказалась упрямой и продолжила менять сигналы, вися кверху тормашками на тонких проводах.Под Алапаевском ветер и снегопад уронили сам столб — опору линии электропередачи. Авария тем более опасная, что провода находились под напряжением. К счастью, никто не пострадал. А вот случись это в черте города и без жертв могло не обойтись.В Екатеринбурге в районе ЖБИ под тяжестью выпавшего мокрого (а потому — тяжелее обычного) снега обрушился купол пейнтбольного клуба. Он попросту сдулся и расстелился по земле гигантской тряпкой (к тому же, порвавшейся на две части). Руководство клуба уже выступило с заявлением, что ремонтные работы начались, однако заведение какое-то время принять посетителей не сможет.Кроме того, из свердловских городов поступает информация о частых случаях падения целых деревьев, не выдержавших натиска природной стихии.