Полицейская будка задымилась в Краснотурьинске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня в первой половине дня пожарным города Краснотурьинска пришлось выезжать на тушение полицейской будки, установленной на улице Металлургов возле магазина «Магнит. Косметик». Тушить правда, особо ничего не пришлось – как выяснилось, произошло лишь задымление объекта. Но чтобы выяснить это, пришлось будку (или как сейчас модно говорить «полицейский модуль») вскрыть, ведь он на момент пожарных был заперт и безлюден.Специалисты пожаротушения, проникнув в будку, быстро выяснили причину задымления. Ею стало банальное короткое замыкание в электропроводке. Дымилась же обмотка перемкнувшего провода. Оказалось достаточным отключить электропитания, чтобы дымить в будке перестало.Полицейский модуль на улице Металлургов предназначен для временного пребывания нарядов патрульно-постовой службы. После сегодняшнего инцидента продолжить пользоваться им смогут и дальше, но не сразу — требуется проветрить будку и заменить в ней ненадёжную электропроводку, - сообщает краснотурьинское издание «Заря Урала».