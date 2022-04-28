Полицейская будка задымилась в Краснотурьинске
Происшествия
Фрагмент панорамы Яндекс.Карт
Сегодня в первой половине дня пожарным города Краснотурьинска пришлось выезжать на тушение полицейской будки, установленной на улице Металлургов возле магазина «Магнит. Косметик». Тушить правда, особо ничего не пришлось – как выяснилось, произошло лишь задымление объекта. Но чтобы выяснить это, пришлось будку (или как сейчас модно говорить «полицейский модуль») вскрыть, ведь он на момент пожарных был заперт и безлюден.
Специалисты пожаротушения, проникнув в будку, быстро выяснили причину задымления. Ею стало банальное короткое замыкание в электропроводке. Дымилась же обмотка перемкнувшего провода. Оказалось достаточным отключить электропитания, чтобы дымить в будке перестало.
Полицейский модуль на улице Металлургов предназначен для временного пребывания нарядов патрульно-постовой службы. После сегодняшнего инцидента продолжить пользоваться им смогут и дальше, но не сразу — требуется проветрить будку и заменить в ней ненадёжную электропроводку, - сообщает краснотурьинское издание «Заря Урала».
Специалисты пожаротушения, проникнув в будку, быстро выяснили причину задымления. Ею стало банальное короткое замыкание в электропроводке. Дымилась же обмотка перемкнувшего провода. Оказалось достаточным отключить электропитания, чтобы дымить в будке перестало.
Полицейский модуль на улице Металлургов предназначен для временного пребывания нарядов патрульно-постовой службы. После сегодняшнего инцидента продолжить пользоваться им смогут и дальше, но не сразу — требуется проветрить будку и заменить в ней ненадёжную электропроводку, - сообщает краснотурьинское издание «Заря Урала».
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