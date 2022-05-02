Ребёнок получил серьёзные травмы во время игр на детской площадке в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Несчастный случай произошёл в четверг, 5-го мая, на детской площадке, расположенной на набережной в Нижнем Тагиле. Мальчик 13 лет, решивший покататься на карусели, получил серьёзные травмы.Пострадавший пытался заскочить на карусель во время её движения. Мальчика отбросило в сторону и сильно ударило о столб. От удара он на какое-то время потерял сознание, но и очнувшись подняться уже не смог. Впоследствии медики обнаружили у него перелом грудного отдела позвоночника и ушиб спины. Кроме того, у него разбита голова.Отдел полиции №18 Муниципального управления МВД РФ «Нижнетагильское» начал проверку инцидента, - сообщает ВК-сообщество «Инцидент. Нижний Тагил». Но, скорее всего, виновником случившегося признают самого подростка, который не дождался остановки карусели.