Ребёнок получил серьёзные травмы во время игр на детской площадке в Нижнем Тагиле
Происшествия
Фото: Андрей Гоголев
Несчастный случай произошёл в четверг, 5-го мая, на детской площадке, расположенной на набережной в Нижнем Тагиле. Мальчик 13 лет, решивший покататься на карусели, получил серьёзные травмы.
Пострадавший пытался заскочить на карусель во время её движения. Мальчика отбросило в сторону и сильно ударило о столб. От удара он на какое-то время потерял сознание, но и очнувшись подняться уже не смог. Впоследствии медики обнаружили у него перелом грудного отдела позвоночника и ушиб спины. Кроме того, у него разбита голова.
Отдел полиции №18 Муниципального управления МВД РФ «Нижнетагильское» начал проверку инцидента, - сообщает ВК-сообщество «Инцидент. Нижний Тагил». Но, скорее всего, виновником случившегося признают самого подростка, который не дождался остановки карусели.
Пострадавший пытался заскочить на карусель во время её движения. Мальчика отбросило в сторону и сильно ударило о столб. От удара он на какое-то время потерял сознание, но и очнувшись подняться уже не смог. Впоследствии медики обнаружили у него перелом грудного отдела позвоночника и ушиб спины. Кроме того, у него разбита голова.
Отдел полиции №18 Муниципального управления МВД РФ «Нижнетагильское» начал проверку инцидента, - сообщает ВК-сообщество «Инцидент. Нижний Тагил». Но, скорее всего, виновником случившегося признают самого подростка, который не дождался остановки карусели.
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