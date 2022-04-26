Свердловские спасатели предупреждают о сильном ветре 6 мая
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Свердловские спасатели предупреждают о непогоде. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, завтра, 6 мая, в Свердловской области ожидается дождь и сильный ветер с порывами до 21м/сек.
В связи с этим в ГУ МЧС России по Свердловской области напоминают о важности соблюдения мер безопасности. Так в период ветреной погоды рекомендуется:
– ограничить работы на открытом воздухе и высоте;
– отказаться от туристических походов;
– не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций;
– убрать хозяйственные вещи со двора и балконов.
«Собственникам частных домовладений и дачных участков, следует обратить внимание на надежность крепления тепличных и других конструкций, которые могут быть подхвачены порывами ветра», – подчеркнули спасатели.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
В связи с этим в ГУ МЧС России по Свердловской области напоминают о важности соблюдения мер безопасности. Так в период ветреной погоды рекомендуется:
– ограничить работы на открытом воздухе и высоте;
– отказаться от туристических походов;
– не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций;
– убрать хозяйственные вещи со двора и балконов.
«Собственникам частных домовладений и дачных участков, следует обратить внимание на надежность крепления тепличных и других конструкций, которые могут быть подхвачены порывами ветра», – подчеркнули спасатели.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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