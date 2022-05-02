Три частных дома сгорели в свердловском селе Конёво
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Этой ночью в Невьянском городско округе в селе Конёво произошёл пожар, в ходе которого сгорели три частных жилых дома и надворные постройки на площади 300 квадратных метров. По данным МЧС, есть пострадавший.
Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 03.16. Как сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении участвовали 17 спасателей и 4 единицы техники.
В 03.44 огонь был локализован, в 04.33 ликвидировали открытое горение. Проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили в 07.43.
Напомним, что с 30 апреля на территории Свердловской области действует особый противопожарный режим.
Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 03.16. Как сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении участвовали 17 спасателей и 4 единицы техники.
В 03.44 огонь был локализован, в 04.33 ликвидировали открытое горение. Проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили в 07.43.
Напомним, что с 30 апреля на территории Свердловской области действует особый противопожарный режим.
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