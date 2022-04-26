Пропавший в Первоуральске молодой человек найден мёртвым

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

С 28-го апреля в Первоуральске разыскивали 22-летнего парня, который ушёл из дома и не вернулся. Обнаружили его погибшим.Проживал Владимир Бурухин на первоуральской улице Советской. При объявлении в розыск указывалось, что рост у него 170 сантиметров, а на руках имеются татуировки с изображениями кота, кролика и скорпиона.Вчера, 2-го мая, стало известно, что молодой человек погиб в результате падения с высотного жилого дома. Подробности его смерти не разглашаются. Но в соцсетях появились свидетельства, что незадолго до гибели его, якобы, видели со следами драки на лице.