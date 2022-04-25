Пожар произошёл в районе Палкинского кладбища в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Владислав Постников /Вечерние ведомости
Во вторник 3 мая в Екатеринбурге произошёл очередной ландшафтный пожар — загорелась лесная подстилка в районе Палкинского кладбища.
Возгорание в лесопарке рядом с кладбищем в посёлке Палкино местные жители обнаружили утром 3 мая. В МЧС сообщили, что к 12.30 по местному времени огонь был локализован.
Пожарные добровольцы предположили, что возгорание может быть связано с празднованием Радоницы – ранее на кладбищах в день поминовения усопших уже находили непотушенные свечи, которые могут легко стать причиной пожара.
Возгорание в лесопарке рядом с кладбищем в посёлке Палкино местные жители обнаружили утром 3 мая. В МЧС сообщили, что к 12.30 по местному времени огонь был локализован.
Пожарные добровольцы предположили, что возгорание может быть связано с празднованием Радоницы – ранее на кладбищах в день поминовения усопших уже находили непотушенные свечи, которые могут легко стать причиной пожара.
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