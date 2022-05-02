На Режевском тракте в ДТП с грузовиком погибли три человека

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Режевском тракте в Свердловской области в ДТП с участием грузовика и легковушки погибли три человека. Авария произошла минувшей ночью на 54-м километре трассы, сообщает Е1.По предварительной информации, водитель Chevrolet Aveo не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с МАЗ. Грузовик слетел с дороги, а 24 тонны щебня из полуприцепа рассыпались по лесу.Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области, в результате ДТП погиб 21-летний водитель легковушки и два пассажира, в том числе 17-летняя девушка. Личность третьего погибшего сейчас устанавливается. Отмечается, что в момент ДТП водитель был пристегнут ремнем безопасности, а его пассажиры нет.42-летний водитель МАЗ пояснил, что он осуществил погрузку щебня на базе в селе Крутиха и поехал в Богданович на разгрузку. На Режевском тракте внезапно на его полосу выехала легковушка. Водитель грузовика применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.