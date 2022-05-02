Огнеборцы спасли 35 человек из горящей многоэтажки в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Екатеринбурге произошёл пожар в многоэтажке на улице Таганская. Сообщение о пожаре поступило 2 мая в 21:13.В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что на площади 25 квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на четвертом этаже девятиэтажки.Огнеборцы эвакуировали по лестничным маршам 58 человек, в том числе девять детей. С помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов спасены 35 человек, 10 из которых – дети.В тушении пожара участвовали 24 спасателя, было задействовано 10 спецмашин. Открытое горение ликвидировали в 22:34. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 01:06.