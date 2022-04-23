После падения с 4-го этажа жилого дома в Нижнем Тагиле погиб мужчина

18.18 Понедельник, 2 мая 2022
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
В первой половине дня, 2-го мая на проспекте Вагоностроителей в Нижнем Тагиле произошла трагедия. С балкона квартиры, расположенной на 4-м этаже выпал человек. Полученные от удара об асфальт травмы оказались несовместимы с жизнью.

Судя по сообщениям пользователей ВК-паблика «Инцидент. Нижний Тагил», падение произошло из-за того, что погибший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Это подтверждают и сообщения сотрудников силовых структур. Так, старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга заявил, что происшествие не носит криминальный характер.

Меж тем, следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила организовал проверку обстоятельств случившегося. По её результатам будет решено, возбуждать дело о смерти человека или нет.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Нижнетагилец погиб после падения из окна третьего этажа
23 апреля 2022
При взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле пострадала пожилая женщина
25 апреля 2022
В Нижнем Тагиле за рулём автомобиля погиб 15-летний подросток
26 апреля 2022
СКР проводит проверку по факту смерти свердловчанки после взрыва газа
25 апреля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Какие нарушения скрывает Нижне-Исетский лесопарк

Отсутствие внимания общественности позволяет неизвестным лицам заниматься на природной территории самоуправством?
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
19:11 В Екатеринбурге на здании муниципального предприятия появился баннер ко Дню Победы с ошибками
18:18 После падения с 4-го этажа жилого дома в Нижнем Тагиле погиб мужчина
18:01 Умер обгоревший в пятничном пожаре житель Краснотурьинска
17:33 Две авиакомпании получили допуски на рейсы из Екатеринбурга в ОАЭ
16:20 В Красноуральске больше недели ищут пропавшего 66-летнего мужчину
15:15 Под Екатеринбургом снова загорелась сухая растительность
14:42 За сутки в Свердловской области выявили 208 случаев COVID-19
13:36 Глава региона поздравил свердловских мусульман с праздником Ураза-байрам
12:25 В Свердловской области ожидаются заморозки до -6°С
11:17 Несколько улиц Екатеринбурга перекрыли из-за двух эстафет
10:33 Четыре лесных пожара продолжают действовать в Свердловской области
09:51 Гаражи яхт-клуба сгорели в Екатеринбурге
09:16 Водитель бетономешалки насмерть сбил пешехода на ЕКАД
19:11 В Заречном микрорайоне Екатеринбурга вспыхнула трехэтажка
18:26 Свердловские коммунисты провели первомайский субботник у Каменных палаток
15:02 Свердловские синоптики обещают в начале мая осадки в виде снега и дождя
14:36 На территории Свердловской области зарегистрировали 4 лесных пожара
14:24 В столице Урала на три месяца ограничат движение по улице Громова
14:11 В Екатеринбурге ищут 74-летнюю женщину, пропавшую 30 апреля
14:04 В уральской столице прошла первомайская демонстрация
13:11 За минувшие сутки в Свердловской области выявили 231 случай COVID-19
13:07 Жители нескольких районов в Нижнем Тагиле остались без холодной воды
11:00 Причиной смога в Екатеринбурге назвали пожары в Курганской области
10:41 Защитники Берёзовой рощи ответили на заявления Соловьева о Екатеринбурге
09:45 Жители нескольких районов Екатеринбурга пожаловались на запах гари
23:18 На Урале во время противопожарного режима горят остатки пиломатериалов рядом с лесом
Все новости Свердловской области
18:07 Мария Захарова заступилась за группу «Би-2», которая отменила концерт в Омске
15:56 Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых
15:14 Голикова сообщила, что в России 681 тысяча официально зарегистрированных безработных
14:38 В Госдуме предложили штрафовать за демонстрацию «альтернативного флага» России
14:00 Сайт издания «Новая газета. Европа» заблокирован по требованию генпрокуратуры
13:18 В СЖР изучают предложение сенатора Росселя о новых ограничениях для работы СМИ
12:37 Роскомнадзор заблокировал сайт онлайн-энциклопедии искусства WikiArt
12:06 Росавиация продлила ограничения полётов в 11 аэропортов до 7 мая
11:42 Сенатор Россель предлагает запретить использовать СМИ «для субъективной внесудебной оценки действий граждан»
11:00 В Госдуме предлагают штрафовать за ввоз незарегистрированных лекарств, рекомендованных ВОЗ
10:34 Депутат Госдумы Ямпольская предлагает признать иноагентами артистов, которые годами критикуют Россию и ее народ
09:31 «Интерфакс»: суд решил освободить досрочно экс-главу Минэкономразвития Улюкаева
18:19 В Ишиме крупный пожар в торгово-выставочном центре
17:32 В Саратовской области во время учебного полета потерпел крушение вертолет
17:00 VK покупает у «Яндекса» агрегатор «Яндекс.Новости» и платформу «Дзен»
16:07 Мантуров: Haval, Kia и Hyundai продолжают сборку автомобилей в России
15:02 В Тульской области сотрудник Росгвардии при задержании выстрелил в пациента, он скончался
13:13 Турчак: в России 600 тысяч сотрудников иностранных компаний ушли в простой или под риском увольнения
12:18 Минфин внес в правительство проект о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% с 1 мая
11:23 Росздравнадзор: ни один зарубежный фармпроизводитель не заявил о прекращении поставок лекарств в Россию
10:32 Экс-глава Сахалина осужден на 15 лет колонии по второму уголовному делу о коррупции
09:09 Компания Coty, владеющая брендами Max Factor и Rimmel, объявила об уходе из России
17:56 В отношении участника интеллектуальных игр Аскерова возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма
16:55 МИД РФ: состоялся обмен американца Рида на российского летчика Ярошенко
16:27 UNWTO сообщила о приостановке членства России в организации
15:48 Кудрин заявил, что инфляция в России по итогам года составит 20,7%
Все новости России и мира
19:11 В Екатеринбурге на здании муниципального предприятия появился баннер ко Дню Победы с ошибками
18:18 После падения с 4-го этажа жилого дома в Нижнем Тагиле погиб мужчина
18:01 Умер обгоревший в пятничном пожаре житель Краснотурьинска
17:33 Две авиакомпании получили допуски на рейсы из Екатеринбурга в ОАЭ
16:20 В Красноуральске больше недели ищут пропавшего 66-летнего мужчину
15:15 Под Екатеринбургом снова загорелась сухая растительность
14:42 За сутки в Свердловской области выявили 208 случаев COVID-19
13:36 Глава региона поздравил свердловских мусульман с праздником Ураза-байрам
12:25 В Свердловской области ожидаются заморозки до -6°С
11:17 Несколько улиц Екатеринбурга перекрыли из-за двух эстафет
10:33 Четыре лесных пожара продолжают действовать в Свердловской области
09:51 Гаражи яхт-клуба сгорели в Екатеринбурге
09:16 Водитель бетономешалки насмерть сбил пешехода на ЕКАД
19:11 В Заречном микрорайоне Екатеринбурга вспыхнула трехэтажка
18:26 Свердловские коммунисты провели первомайский субботник у Каменных палаток
15:02 Свердловские синоптики обещают в начале мая осадки в виде снега и дождя
14:36 На территории Свердловской области зарегистрировали 4 лесных пожара
14:24 В столице Урала на три месяца ограничат движение по улице Громова
14:11 В Екатеринбурге ищут 74-летнюю женщину, пропавшую 30 апреля
14:04 В уральской столице прошла первомайская демонстрация
13:11 За минувшие сутки в Свердловской области выявили 231 случай COVID-19
13:07 Жители нескольких районов в Нижнем Тагиле остались без холодной воды
11:00 Причиной смога в Екатеринбурге назвали пожары в Курганской области
10:41 Защитники Берёзовой рощи ответили на заявления Соловьева о Екатеринбурге
09:45 Жители нескольких районов Екатеринбурга пожаловались на запах гари
23:18 На Урале во время противопожарного режима горят остатки пиломатериалов рядом с лесом
Все новости
19:11
2/05
 В Екатеринбурге на здании муниципального предприятия появился баннер ко Дню Победы с ошибками
23:18
30/04
 На Урале во время противопожарного режима горят остатки пиломатериалов рядом с лесом
11:30
30/04
 Под Екатеринбургом при пожаре погибли три человека, из них двое детей, ещё пятеро пострадали
19:16
26/04
 «Вечерние ведомости» обвиняют в дискредитации российской армии
18:27
25/04
 Появились подробности инцидента с металлом на Восточном кладбище в Екатеринбурге
22:44
24/04
 Полицейские не обнаружили хищений металла с Восточного кладбища Екатеринбурга
18:31
24/04
 Екатеринбургские полицейские ищут разгромивших могилы и пытавшихся похитить ограды на Восточном кладбище
15:49
24/04
 В Пасху на екатеринбургском кладбище разворовали металл с нескольких могил
11:46
14/04
 В Екатеринбурге пациенты пожаловались на отсутствие льготного инсулина, в том числе отечественного
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK