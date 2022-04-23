После падения с 4-го этажа жилого дома в Нижнем Тагиле погиб мужчина

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В первой половине дня, 2-го мая на проспекте Вагоностроителей в Нижнем Тагиле произошла трагедия. С балкона квартиры, расположенной на 4-м этаже выпал человек. Полученные от удара об асфальт травмы оказались несовместимы с жизнью.Судя по сообщениям пользователей ВК-паблика «Инцидент. Нижний Тагил», падение произошло из-за того, что погибший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Это подтверждают и сообщения сотрудников силовых структур. Так, старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга заявил, что происшествие не носит криминальный характер.Меж тем, следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила организовал проверку обстоятельств случившегося. По её результатам будет решено, возбуждать дело о смерти человека или нет.