Умер обгоревший в пятничном пожаре житель Краснотурьинска

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Краснотурьинске умер мужчина, который был госпитализирован после сильного пожара, случившегося пятничным вечером, 29-го апреля. Горел частный дом на окраине города, в переулке Павлика Морозова.По сообщениям из Краснотурьинска, деревянный дом полыхал так сильно, что пламя было видно со многих концов города. В пожаре сгорели кровля, стены и перекрытия здания. Огонь перекинулся и на надворные постройки. Всего огнём было охвачено около 100 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 9 человек личного состава. Причины возгорания пока неизвестны.В загоревшемся доме находился только один человек – его хозяин. Выбрался он из здания сам, без помощи пожарных, но успел получить сильные ожоги головы и рук. На месте было принято решение госпитализировать пострадавшего. Состояние его оценивалось, как среднетяжёлое, но в больнице ему стало хуже и в воскресенье он скончался. Погибшему в этом году исполнялось 50 лет.