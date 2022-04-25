Под Екатеринбургом снова загорелась сухая растительность

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В районе садового товарищества «Весна-91» между ЕКАД и железнодорожной веткой на Новосвердловскую ТЭЦ загорелась трава. Огонь перекинулся на деревья.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании сухой растительности на площади 1 га поступило в 12:05. На место выехали 15 огнеборцев на четырех спецмашинах. Пожарные принимают меры для скорейшей локализации возгорания.Напомним, что в Свердловской области действует особый противопожарный режим.