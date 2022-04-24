В Красноуральске больше недели ищут пропавшего 66-летнего мужчину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Красноуральске пропал 66-летний Николай Федорович Чарков. Его местонахождение неизвестно с 23 апреля.Приметы пропавшего: рост 169 см, худощавое телосложение, голубые глаза, седые волосы, носит усы.В день пропажи мужчина был одет в куртку камуфляж цвета «кленовый лист», штаны камуфляж цвета «зеленый хаки», рыбацкие серо-зеленые сапоги и синюю вязаную шапку.Розыском пропавшего занимается ОМВД России по Красноуральску. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Николая Чаркова, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 432-22-84 или 02.