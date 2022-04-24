В Красноуральске больше недели ищут пропавшего 66-летнего мужчину
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Красноуральске пропал 66-летний Николай Федорович Чарков. Его местонахождение неизвестно с 23 апреля.
Приметы пропавшего: рост 169 см, худощавое телосложение, голубые глаза, седые волосы, носит усы.
В день пропажи мужчина был одет в куртку камуфляж цвета «кленовый лист», штаны камуфляж цвета «зеленый хаки», рыбацкие серо-зеленые сапоги и синюю вязаную шапку.
Розыском пропавшего занимается ОМВД России по Красноуральску. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Николая Чаркова, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 432-22-84 или 02.
Приметы пропавшего: рост 169 см, худощавое телосложение, голубые глаза, седые волосы, носит усы.
В день пропажи мужчина был одет в куртку камуфляж цвета «кленовый лист», штаны камуфляж цвета «зеленый хаки», рыбацкие серо-зеленые сапоги и синюю вязаную шапку.
Розыском пропавшего занимается ОМВД России по Красноуральску. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Николая Чаркова, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 432-22-84 или 02.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбурге ищут 29-летнего мужчину, пропавшего 9 апреля
26 апреля 2022
26 апреля 2022
В Екатеринбурге ищут 43-летнюю женщину, пропавшую 22 апреля
28 апреля 2022
28 апреля 2022